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Isparta'da Oto Tamirhanesinde LPG Tankı Patladı: 2 Yaralı

Isparta'da Oto Tamirhanesinde LPG Tankı Patladı: 2 Yaralı
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Isparta'da bir oto tamirhanesinde LPG tankının patlaması sonucu iki kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Isparta'da bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Petek Sanayi'de bir oto kaporta tamirhanesinde otomobilin LPG tankı patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kişinin dumandan etkilendiği yangında, işyerinde maddi hasar oluştu otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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