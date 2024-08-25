Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Karatepe mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve diğer ekipler sevk edildi.
Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Karatepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, 1 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 yer ekibi ile 36 personel sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.