Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıda, ormanların doğal dengeyi sağlamak, hava kirliliğini ve erozyonu önleme gibi konularda önemli bir doğal kaynak olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının, ekonomik yönden kayıplara sebep olmasının yanı sıra ekolojik denge üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Baruş, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının oluşabileceğini söyledi.

Tüm kurumların bu konuda gerekli tedbirleri alacağını belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması noktasında hassasiyet gösterilecektir. Bu kapsamda, orman yangınlarıyla mücadele planlarının güncellenerek belediyeler, orman teşkilatı, AFAD ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon arttırılacaktır. Riskli alanlarda ve orman çevrelerinde kontroller ve denetimler sıklaştırılacaktır. Anız yakma başta olmak üzere vatandaşlarımızın orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olması bu açıdan bize büyük destek olacaktır."

Toplantıya, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title