Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Isparta'da Eğirdir yolundaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 3 arazöz, bir su ikmal aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.
Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Eğirdir yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 arazöz, bir su ikmal aracı ve 2 iş makinesinin müdahalesiyle söndürüldü.