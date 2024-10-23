Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Öğrenci Yurdunda Çakmak Gazı Patlaması: 1 Yaralı

Isparta'da Öğrenci Yurdunda Çakmak Gazı Patlaması: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir öğrenci yurt binasında çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu 25 yaşındaki öğrenci Ramazan Kazak ağır yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Isparta'da, öğrenci yurdunda çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında önce patlama oldu, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Patlamanın olduğu odada kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kazak (25) yaralandı.

Elleri, ayakları ve yüzünde yanıklar oluşan Kazak, sağlık ekiplerince önce Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yapılan incelemede, patlamanın, odada bulunan çok sayıdaki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi.

Yurtta kalan öğrenci Ahmet Reyhan, gazetecilere, bir anda bir patlama sesi duyduklarını ve hemen dışarıya çıktıklarını söyledi.

Patlama sonrası yangın çıktığını anlatan Reyhan, "Alt kattaki odada patlama olmuş, bir yaralı vardı. Hastaneye kaldırdılar." dedi.

Kerim Remli de arkadaşıyla patlamanın olduğu odanın yanındaki odada kaldığını, patlamanın ardından alevleri fark ettiklerini belirterek, alevlerin kendi odalarına sıçradığını ve kapının yıkıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

İtfaiye

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Şahinbey, İslahiye, Nizip elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Kepez, Manavgat, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Osmangazi, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Aliağa, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef tavuklu büryan tarifi! En güzel tavuklu büryan tarifi! tavuklu büryan tarifi nasıl yapılır? Tavuklu büryan için malzemeler! İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Beyoğlu, Şişli, Sultanbeyli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.