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Isparta'da nitelikli yağma suçundan hükümlü yakalandı

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Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Isparta'da nitelikli yağma suçundan hakkında 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Gülistan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü G.H. gözaltına alındı.

Nitelikli yağma suçundan 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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