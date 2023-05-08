Isparta'da Muhtarın Otomobiline Zarar Verildi

Isparta Sanayi Mahallesi Muhtarı Ayhan Ergül'ün otomobiline kimliği belirsiz bir kişi tarafından zarar verildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta Sanayi Mahallesi Muhtarı Ayhan Ergül'ün otomobiline kimliği belirsiz bir kişi tarafından zarar verildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen gün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Ayhan Ergül'ün evinin önünde park halindeki otomobiline zarar verildi. İki lastiği kesilen otomobil sert bir cisimle çizildi. Muhtar Ergül, sabah aracının yanına geldiğinde büyük şok yaşadı. Ergül'ün ihbarı sonrası polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Diğer yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın yanına gelen bir şüphelinin lastikleri kestikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. (DHA)