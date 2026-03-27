Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Isparta'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 52 yaşındaki Mehmet Akbıyık yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eğirdir yolunda Mehmet Akbıyık'ın (52) kullandığı 32 AFP 826 plakalı motosiklet ile İ.C.M'nin kullandığı 42 BAB 302 plakalı otomobil çarpıştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akbıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan