Isparta'da motosiklet sürücüsü abisinin kullandığı otomobille çarpışarak hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasından geri dönmeye motosiklet sürücüsü abisinin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yalvaç'ın Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy girişinde jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen sabit uygulama noktasından geri dönmeye çalışan Ferdi K. (46) hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, köy istikametine seyir halinde olan ve abisi olduğu öğrenilen K.K. (49) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Ferdi K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Öte yandan, kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA