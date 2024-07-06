Isparta'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
Isparta'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Deregümü yolunda, Mustafa N. (18) yönetimindeki 32 ACU 619 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek yola savruldu.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa N. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.