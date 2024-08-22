Isparta'da motosiklet kazası: 3 tekerli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
ISPARTA'nın Sav beldesinde caddede motosikletle çarpışan 3 tekerli motosikletin sürücüsü Süleyman Bulgurcu'nun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
ISPARTA'nın Sav beldesinde caddede motosikletle çarpışan 3 tekerli motosikletin sürücüsü Süleyman Bulgurcu'nun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, 8 Ağustos'ta Sav beldesinde meydana geldi. Aşağı Mahallesi eski muhtarı Süleyman Bulgurcu'nun kullandığı 3 tekerli motosiklet ile motosiklet caddede çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Süleyman Bulgurcu, 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi geçen salı günü Sav Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bulgurcu'nun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Bulgurcu'nun motosikletiyle caddeye çıktığı anda caddede ilerleyen motosikletle çarpışması yer aldı. Kazada ağır yaralanan Bulgurcu'nun motosikletten savrulduğu görüldü.
HABER: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -