Isparta'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

E.Z'nin kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet, Davraz Mahallesi'nde Y.B.Y. idaresindeki 32 AFM 802 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Y.B.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.M. hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.Z. ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
500
