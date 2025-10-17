Isparta'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

ISPARTA'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Uysal (18) hayatını kaybetti, arkasındaki İsmail Karabuğa (18) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi 105 cadde ile 3927 sokak kavşağında meydana geldi. Hamit Er'in kullandığı 32 ACL 705 plakalı hafif ticari araç ile Batuhan Uysal idaresindeki 32 AFH 544 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İsmail Karabuğa, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Batuhan Uysal, hayatını kaybetti, İsmail Karabuğa'nın tedavisi sürüyor.