Isparta'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Isparta'nın merkezinde meydana gelen kazada, motosiklet ile ticari taksi çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.