Isparta'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Isparta'nın merkezinde meydana gelen kazada, motosiklet ile ticari taksi çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Isparta'nın merkeze bağlı Fatih mahallesi 200 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 32 T 0180 plakalı ticari taksi ile 34 BGF 168 plakalı H.Ş. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, ekipler tarafından inceleme başlatılırken, kaza sonrası görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. - ISPARTA