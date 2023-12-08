Isparta'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Isparta'da bir motosikletin çalınması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık anı da görüntülendi.
Isparta'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Doğancı Mahallesi'nden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli A.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin park halindeki motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor. ???????