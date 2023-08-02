Isparta'da minibüs kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Miskinler yokuşu inişinde meydana geldi. Isparta'dan Eğirdir istikametine seyir halindeki Ali Yeşil idaresindeki 32 EF 764 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce sağ, sonra da sol bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Ali Yeşil'in yardımına ilk olarak çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan sürücü Ali Yeşil tedavisi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.