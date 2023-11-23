Isparta'da meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da Ekim ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da Ekim ayında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. Ekim ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 3 kaza yer aldı.

Görüntülerde İlk kazanın Batıkent Mahallesi'nde sol şeritte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün aniden sağa dönmeye çalıştığı esnada aynı istikamette seyir halinde olan motosikletin çarpması yer aldı. İkinci görüntüde ise, Gölcük Caddesi istikametinden seyir halinde olan otomobil ile İstanbul Caddesi istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobillerin şiddetli çarpışması sonucu savrulduğu anlar KGYS kameralarına anbean yansıdı. Isparta'da meydana gelen son kazada ise Sav Kasabası yolu üzerinde bulunan kavşaktan sağa dönmeye çalışan hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazaların birçoğunun sürücülerin dikkatsizliği sebebi ile meydana geldiği görülüyor.