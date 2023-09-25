Isparta'da meydana gelen 3 kaza mobese kameralarına yansıdı

Isparta'da geçen ağustos ayında kentin belirli noktalarında meydana gelen 3 kaza, mobese kameralarına yansıdı. İlk kaza İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Diğer kaza 6 Mart Caddesi üzerinde yaşandı. Son görüntüde ise çevre yolunda yaşandı.

Isparta'da geçen ağustos ayında kentin belirli noktalarında meydana gelen 3 kaza mobese kameralarına yansıdı.

İlk kaza İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Işıklı kavşakta önce sağa manevra yapan, sonra da sola dönmeye çalışan otomobile aynı istikametten gelen motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücünün savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Diğer kaza 6 Mart Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan dubaları, ardından da aydınlatma direği ile ağacı yıktığı anlar kameraya yansıdı. Son görüntüde ise çevre yolunda yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari aracın ışıklı kavşakta bekleyen iki araca birden çarpması görüntüde yer aldı. (DHA)