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Isparta'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Isparta'da Metruk Binada Yangın Çıktı
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Isparta'nın Gazi Kemal Mahallesi'ndeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair inceleme devam ediyor.

Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Gazi Kemal Mahallesi 1303 Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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