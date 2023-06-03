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Isparta'da Metruk Bina Yangını

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Isparta'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da metruk bina alevlere teslim oldu

ISPARTA - Isparta'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay merkez Karaağaç mahallesinde meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan boş metruk bir binada henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - Güncel

İtfaiye Isparta Güncel Haberler

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