Isparta'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor - Haberler

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Isparta'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören birçok öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim modeliyle meslek sahibi oluyor.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören birçok öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim modeliyle meslek sahibi oluyor.

Kentte istihdamın artırılmasında önemli çalışmalar yürüten Isparta MESEM, otomobil tamirciliğinden kuaförlüğe 71 farklı dalda 1487 öğrenciyi hayata hazırlıyor.

Haftada bir gün seçtikleri meslek dalında teorik eğitim alan öğrenciler, 4 gün uygulama yapıyor.

Uygulamalı eğitim modeliyle çalıştıkları iş yerlerinde hem meslek öğrenip hem de kendi paralarını kazanan öğrenciler, bu sayede eğitim masraflarını da karşılıyor.

Isparta MESEM Müdürü Mehmet Erçelik, gazetecilere, eğitim gören 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin belirlenen iş yerlerinde çalışarak tecrübe kazandıklarını söyledi.

Çırak çalıştıran iş yerlerine devletin destek verdiğini belirten Erçelik, 1487 öğrencinin sahada aktif olarak çalıştığını anlattı.

Erçelik, öğrencilerinin çalıştıkları iş yerlerine asgari ücretin yüzde 30'unu, 12. sınıflarda ise yüzde 50'sini devlet desteği olarak geri ödediklerini vurgulayarak, "Ayrıca lise mezunları 31 Aralık'a kadar Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurdukları takdirde 7 ay boyunca bir uygulamalı eğitim görerek sınavda başarılı olursa ustalık belgesi alıyor." dedi.

"Bu uygulamayla eleman eksikliğimiz azalıyor"

Oto servis işletme sahibi Özgür Türker de mesleki eğitim merkezi sayesinde çırak bulabildiklerini aktardı.

En büyük eksikliklerinin ara eleman olduğunu dile getiren Türker, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 yıldır bu uygulamayla eleman eksikliğimiz azalıyor. Sanayide kaporta, boya, mekanik, elektrik gibi iş kollarında ara eleman ihtiyacı olan bir sürü esnaf arkadaş bu şekilde eleman buldu. Bizler bu desteklerden çok memnunuz. Devletin verdiği desteklerin üzerinde elemanlarımıza maaşla katkıda bulunuyoruz. Şu anda çalışan 8 öğrencimiz var, destekler bu şekilde devam ederse çırak sayımızı artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz."

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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