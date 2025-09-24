Haberler

Isparta'da Mağazaya Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Isparta'da meydana gelen kazada otomobilin mağazaya çarpması sonucu sürücü yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kadın ise saniyelerle kazadan kurtuldu.

ISPARTA'da mağazaya çarpan otomobilin sürücüsü M.O.A. yaralandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kişinin saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Mimar Sinan Caddesi yolunda meydana geldi. M.O.A.'nın kontrolünü yitirdiği 32 AK 753 plakalı otomobil, yol kenarındaki giyim mağazasına çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kadın ise kazadan saniyelerle kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.O.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekiciyle olay yerinden götürülürken, mağazada ise hasar meydana geldi.

KAZA KAMERADA

Diğer yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak, kaldırımı aştığı ardından da hızla mağazaya çarptığı görüldü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadının ise saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kamerada yer aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
