Isparta'da kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından Isparta çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış uyarışı sonrası Isparta'da sağanak etkili oldu. Özkanlar Kavşağında kaldırım çalışması yapan belediye ekipleri, oluşan su birikintisinden yürümekte zorluk çeken yayaları forkliftle taşıdı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -