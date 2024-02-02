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Isparta'da 'kuşçu amca' ilgi odağı oldu

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Isparta'da Kaymakkapı Meydanı'nda beslediği güvercinlerin sayısının artmasıyla ilgi odağı olan Üner Altınay (67) 'kuşçu amca' olarak anılmaya başlandı. Altınay, masrafını karşılamak için meydanda kuş beslemek isteyenlere bardakta yem satmaya karar verdi.

ISPARTA'da Kaymakkapı Meydanı'nda beslediği güvercinlerin sayısının artmasıyla ilgi odağı olan Üner Altınay (67) 'kuşçu amca' olarak anılmaya başlandı.

Bir fabrikada uzun yıllar bekçilik yaptıktan sonra emekli olan Üner Altınay, 2 yıl önce Kaymakkapı Meydanı'ndaki güvercinleri beslemeye karar verdi. Bir süre sonra meydandaki güvercin sayısı arttı. Her gün düzenli olarak kuşları besleyen Altınay, zamanla 'kuşçu amca' olarak anılmaya başlandı. Meydanı gezenlerin de ilgi gösterdiği kuşların sayısı zamanla 100'ü aştı. Altınay, masrafını karşılamak için meydanda kuş beslemek isteyenlere bardakta yem satmaya karar verdi.

Altınay, İlk zamanlar bir iki güvercin geldi. Aç diye düşündüm evimden bulgur getirdim. Zamanla sayıları arttı. 2 yıldır kuşları besliyorum. İnsanlar güvercinlere ilgi göstermeye başladı. Yem satın alıp kuşları beslemek isteyenler olunca kabul ettim. Isparta'da kuşları seviyorlar. Çocuklar bana 'kuşçu amca' diye sesleniyor dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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