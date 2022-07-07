Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi - Haberler

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Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi

Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlı imalatı yapan iş yerleri denetlendi.

Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlı imalatı yapan iş yerleri denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl içerisindeki rutin denetimlerinin yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde gıda ürünleri satış ve imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda ekipler, fırın ve tatlı imalathanelerini denetleyerek, gramaj, hijyen ve etiket kontrollerini yaptı. Ayrıca iş yerlerinde işletme evrakının eksik olup olmadığı da kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği, kurallara uygun olmayan iş yerlerine ise gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı Isparta Güncel Haberler

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