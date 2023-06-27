Isparta'da Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlık satışı devam etti

ISPARTA - Isparta'da Kurban Bayramına saatler kala hayvan pazarında yoğunluk artarak kurbanlık hayvanların satışı devam etti.

Isparta'nın merkeze bağlı Davraz mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramına saatler kala yoğunluk artarak satışlar devam etti. Hayvan pazarına gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürdüler.

Isparta'da 12 yıldır hayvancılık yaptığını dile getiren satıcı Orhan Ünlüsoy geçen yıla göre bu yıl satışların daha iyi olduğunu dile getirerek " geçen yılın yem fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman bu yıl daha güzel ve bereketli bir yıl oldu bizim için. Biz yıllık 60-65 hayvanla hayvancılık yapıyoruz o kadar kurbanım vardı. Bu yıl pazara üç tane hayvan getirdim onları da sattım çok şükür hayvanımız şuan kalmadı" şeklinde konuştu. Ünlüsoy büyükbaş hayvanlarının satışının 40 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini söyledi.