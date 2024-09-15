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Isparta'da KPSS Sınavına Geç Kalan Adaylar Heyecan Yarattı

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Isparta'da ortaöğretim mezunları için gerçekleştirilen KPSS sınavına kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak girmeye çalışan bazı adaylar dikkat çekti. Bir aday geç kaldığı için sınava alınmadı.

ISPARTA'da ortaöğretim mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bazı adaylar kapıların kapanmasına 2 dakika kala koşturarak içeri girmeye çalıştı. Çevredekiler ise 'Koş, koş' diye uyarılarda bulunurken, 1 aday geç kaldığı için sınava giremedi.

KPSS ortaöğretim mezunları sınavı, Isparta'da sona erdi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adayların 15 dakika önceden sınav salonunda olması gerekiyordu. Ancak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi binasında kapıların kapanmasına dakikalar kala telaş yaşandı. Kapılar saat 10.00'da kapanmadan 2 dakika önce adaylardan bazıları heyecan yaşadı. Koşturanlar, kimliğini unutup, yolun yarısında arkadaşından alanlar, sınava yetişmek için saniyelerle yarıştı. Bir kadın aday ise kapıların kapanmasının ardından gelince içeriye alınmadı. Kadın adayın bir yakını ise görevlilere tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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