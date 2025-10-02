Haberler

Isparta'da Koruma Altındaki Yaban Keçileri Gözlemlendi

Isparta'nın sarp kayalıklarında koruma altındaki yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi. Mahalle sakinleri ve yerel yetkililer, bu hayvanların korunmasına yönelik bilinçli adımlar atıldığını belirtti.

Batı Toroslar'ın uzantısı olan sarp kayalıkların bulunduğu bölge tilki, sincap, dağ keçisi gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kentte koruma altında olan yaban keçileri de dağların zirvelerinden alçak kesimlere inerek yiyecek bulmaya çalışıyor.

Kara yolu kenarındaki sarp kayalıklarda bulunan yaban keçileri görüntülendi. Görüntüde 2'si yavru 4 keçinin kayalıklarda dolaşarak yiyecek araması yer alıyor.

Boğazköy Muhtarı Rıza Acar, bölgenin yaban keçilerinin doğal yaşam alanı olduğunu söyledi.

Yaban keçilerinin koruma altında olduğunu beliren Acar, "Yaban dağ keçileri avlanması ve zarar verilmesi yasak hayvanlardan. Bizler de elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinin yaban keçilerinin korunması konusunda bilinçli olduğunu kaydeden Acar, bölgeye gelen insanları da hayvanlara zarar vermemeleri konusunda uyardıklarını vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yaban keçilerinin korunması ve neslinin devamı için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
