Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Isparta'da Komiser Nazım Akkoyun Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Gökçay Mesire Alanı mevkisinde otomobili devrilen Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Nazım Akkoyun, su kanalına düşerek yaşamını yitirdi.

Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Nazım Akkoyun'un kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobil, gece saatlerinde Gökçay Mesire Alanı mevkisinde devrilip yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Akkoyun'un hayatını kaybettiğini anlaşıldı.

Akkoyun'un cenazesi meslektaşlarının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.