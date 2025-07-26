Isparta'da Kız Arkadaşını Rahatsız Eden Şahıs Tarafından Vurularak Öldürüldü

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Isparta'da İsmail Özdemir, kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia eden N.G. tarafından tartışma sonucu tabancayla vurulup hayatını kaybetti. N.G. olay sonrası yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ISPARTA'da İsmail Özdemir (22), 'Kız arkadaşımı rahatsız ettin' diyerek tartıştığı N.G. tarafından tabancayla kalbinden vurularak öldürdü. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan N.G., adliyeye sevk edildi.

Olay, cuma saat 01.00 sıralarında, Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. Caddede karşılaşan İsmail Özdemir ile kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü N.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. N.G., yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı. Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan N.G. Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evine yapılan polis operasyonuyla dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

HABER-KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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