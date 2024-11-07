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Isparta'da Kiracıya Bastonla Saldırıya 30 Gün Uzaklaştırma

Isparta'da Kiracıya Bastonla Saldırıya 30 Gün Uzaklaştırma
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Isparta'da tartıştığı kiracısını bastonla yaralayan dükkan sahibi N.T. hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi. Yaralanan kiracı Faranak A., yaşadığı travmayı ve psikolojik etkileri paylaştı.

ISPARTA'da tartıştığı İran uyruklu kiracısı Faranak A.'ya bastonla saldırarak kolundan yaralayan dükkan sahibi N.T. hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi. Faranak A., "1 ay uzaklaştırma kararı verdiler. Moralim, psikolojim çok bozuldu. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum" dedi.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir döner dükkanı girişinde meydana geldi. Dükkan sahibi N.T. ile kiracısı Faranak A. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine N.T., elindeki baston ile Faranak A.'ya saldırdı. N.T.'nin defalarca bastonla vurduğu Faranak A.'nın yardımına çevredekiler koşup araya girdi. Kavga son bulurken, Faranak A. kolundan yaralandı. Hastaneye giderek tedavi olan Faranak A., darp raporunun ardından emniyete giderek uzaklaştırma kararı talebinde bulundu.

30 GÜN UZAKLAŞTIRMA KARARI

1'inci Aile Mahkemesi tarafından aynı gün N.T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 5'inci maddesinin 'Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması' ve 'Korunan kişiye, bu kişinin bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmaması' bentleri uyarınca 30 gün süreyle tedbir uygulanmasına karar verildi.

'MORALİM, PSİKOLOJİM ÇOK BOZULDU'

Faranak A., 30 gün uzaklaştırma kararının ardından DHA'ya açıklamada bulundu. Faranak A., "1 ay uzaklaştırma kararı verdiler. Böyle bir davranış hiç beklemiyordum. Kadınlardan da istiyorum ki artık susmayın. Bir kadın için böyle konuşmak gerçekten çok kötü ve daha ben bunu hazmedemedim. Moralim, psikolojim çok bozuldu. Kendimi şu an çok kötü hissediyorum. Belki bugün ben belki de yarın başka bir kadına vurabilir. Bence onu şu an tutmak gerekiyor. Bir kadın olarak vazgeçmeyeceğim çünkü bugün susarsam yarın ya da başka bir zaman diğer kadınlara böyle bir şiddet yapabilirler. Akşam rahat uyuyamıyorum. Her 5 dakikaya, 10 dakikaya kalkıyorum. Korkuyorum çünkü eşim yanımda değil ve yalnızım o yüzden kendimi hiç güvende hissetmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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