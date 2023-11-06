Isparta'da KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları

ISPARTA'da dikkatsiz sürücülerin kural ihlali yapması neticesinde yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları paylaşıldı. Eylül ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 4 kaza yer aldı. Görüntüde, Gölcük Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün otomobiliyle başka otomobile çarpması yer aldı. Diğer kaza görüntüsünde çevreyolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma, sonrasında da trafik ışığı direğine çarptığı görüldü. Şehir Hastanesi Kavşağı'ndaki kazanın görüntüsünde ise hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Aynı kavşaktaki diğer kazada ise 2 otomobilin çarpıştığı görüntü paylaşıldı. (DHA)