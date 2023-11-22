Isparta'da KGYS kameraları kazaları kaydetti

Isparta'da kentin belirli noktalarına yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kazaları kaydetti. Ekim ayında yaşanan 3 ayrı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ISPARTA'da kentin belirli noktalarına yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kazaları kaydetti.

Isparta'da geçen ekim ayında yaşanan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Ekim ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 3 kazaya yer verildi.

İlk kaza Batıkent Mahallesi 259. Cadde üzerinde meydana geldi. Sol şeritten seyir halindeyken sürücüsünün aniden sağa dönmeye çalıştığı otomobil ile istikametten gelen motosikletin çarpması yer aldı. Diğer kaza görüntüsünün adresi ise Özkanlar kavşağı oldu. Gölcük Caddesi istikametinden gelen otomobil ile İstanbul Caddesi istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobillerin savrulduğu anlar kameraya yansıdı.Son kaza ise Sav yolu üzerinde bulunan ışıklı kavşaktan sağa dönmeye çalışan hafif ticari araç ile sağ taraftan ilerleyen motosikletin çarpıştığı anlar oldu. Kazada motosikletin devrildiği görüntüler paylaşıldı. (DHA)