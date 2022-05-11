Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin istihbarat çalışması sonucu E.D. yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 15 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.D. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, JASAT, Güncel, Haberler

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