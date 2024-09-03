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Isparta'da Kerevit Avcılığı Yapan Kadın Balıkçı

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Isparta'da yaşayan Ayşen Binatlı, kocasıyla birlikte Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı yaparak kazanç sağlıyor. Göldeki kerevitlerin kilogramını 138 liradan satan Binatlı çifti, avlanarak geçimlerini sağlıyor.

ISPARTA'da çocukluğunda babasıyla başladığı balıkçılığa evlendikten sonra kocası Ali Yaşar Binatlı (62) ile devam eden Ayşen Binatlı (62), Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı yaparak kazanç sağlıyor. 35 yıldır gün doğarken 7 metrelik tekneyle göle açılan, yakaladığı kereviti kilogramı 138 liradan satarak kazanç sağlıyor.

Isparta'da kuraklık ve kirlilik tehlikesi altındaki Eğirdir Gölü, Türkiye'nin önemli kerevit (tatlı su ıstakozu) üretim havzalarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden Eğirdir Gölü, su ürünleri üretimiyle bölge halkının önemli geçim kaynağı haline geldi. Eğirdir ilçesinden adını alan gölde, Türkiye'nin yaklaşık 750 ton kerevit üretiminin yüzde 70'i karşılanıyor.

GÜNDE 50 KİLOYA KADAR KEREVİT AVI

İlçede avlanmak için göle açılan 450 tekneyle toplanan kerevitler, balıkçı kooperatifinde ayrıştırılıyor. Boyları 10,5 santimetreyi aşan kerevitler kasalara alınıp, ihraç için fabrikalara gönderiliyor. Küçük boydaki kerevitler ise yeniden göle salınıyor. Günde yaklaşık 50 kilograma kadar kerevit avlayan avcılara, kilo başı 138 liradan ödeme yapılıyor. Eğirdir Gölü'nde avlanan kerevitler Kuzey Avrupa ülkeleri, İsveç, Rusya, Fransa, Almanya, ABD, Çin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

KEREVİT TOPLAYIP TEKNE SÜRÜYOR

15 Kasım'a kadar sürecek av sezonunda gölde balıkçılıkla geçimini sağlayan ailelerden Binatlı ailesi, 35 yıldır kerevit avcılığından kazanç sağlıyor. Çocukluğunda babasıyla başladığı kerevit avcılığını kocası Ali Yaşar Binatlı ile sürdüren Ayşen Binatlı, sabah saatlerinde 7 metrelik tekneyle açılıp, göle bıraktıkları kerevit sepetlerini topluyor. Kocasına tekne limandan ayrılırken ve limana bağlanırken yardım eden Binatlı, gölde de tekneyi sürerek toplanan kerevitlerin kasaya alınmasında eşiyle yardımlaşa çalışıyor.

BABASIYLA BAŞLADI KOCASIYLA DEVAM EDİYOR

Avcılığı çok sevdiğini anlatan Binatlı, "Sabah erken saatlerde göle çıkıyoruz. Öğle saatlerine kadar kerevit avlıyoruz. Karı koca çalışıyoruz. Çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Balıkçılığı seviyorum, bana zor olmuyor. Kocam bazen avlanmaya çıkmak istemese de benim ısrarımla göle açılıyoruz. Kerevit avlıyoruz. Şamandıraları topluyoruz. Kocamla yıllardır avcılık yapıyoruz" dedi.

Ali Yaşar Binatlı ise karı- koca avcılık yaparak kazanç elde ettiklerini söyledi. Eğirdir Gölü'nde yıllardır balıkçılık yaptığını anlatan Binatlı, karısı Ayşen Binatlı ile göle açılıp avlanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğirdir Isparta Ekonomi Güncel Çevre Yaşam

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