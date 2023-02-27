Isparta'da kerestelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Isparta'da yol kenarındaki kerestelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Isparta'da yol kenarındaki kerestelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Atatürk Bulvarı'ndan Yeni Sanayi Sitesi istikametine giden Hidayet Bayram Altınbaş kullandığı 32 DZ 590 plakalı otomobil, yol kenarındaki kerestelere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Altınbaş ile yolcular İkra ve Rabia Ulushan hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Bulvarı Isparta Güncel Haberler

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