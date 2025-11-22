Isparta'da Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Isparta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve fabrika kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel