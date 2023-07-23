Isparta'da Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaşar Aksu'nun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde yaşayan Yaşar Aksu (72) 21 Temmuz tarihinde Yalvaç ilçe merkezine gitmek üzere evden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına köy halkı ve Aksu'nun yakınları destek verdi. Aksu'nun bulunmasına ilişkin başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. - ISPARTA