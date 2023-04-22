Isparta'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Isparta'da kayalık alanda mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Isparta'da kayalık alanda mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ayazmana Mahallesi'ndeki dağlık alana yürüyüşe çıkan Ahmet Muhammet Ulu (30), kayalıklarda mahsur kaldı.
Ulu'nun yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve Isparta Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Yeri tespit edilen Ulu, ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Ulu'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel