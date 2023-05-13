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Isparta'da kayalıklarda mahsur kalan çoban ve iki keçisi kurtarıldı

Isparta'da kayalıklarda mahsur kalan çoban ve iki keçisi kurtarıldı

Güncel Haberler

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kayalıklarda iki gün mahsur kalan çoban ve iki keçisi kurtarıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kayalıklarda iki gün mahsur kalan çoban ve iki keçisi kurtarıldı.

Çobanisa köyündeki dağlık alanda keçilerini otlatan Ramazan Yüksel, kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtarmak istediği sırada kendisi de mahsur kaldı.

Yüksel'in yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yeri tespit edilen Yüksel ve iki keçisi, ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Yüksel'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Ramazan Yüksel Sütçüler Isparta Güncel Haberler

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