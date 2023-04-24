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Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Güncel Haberler

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde B.Ş. (25) ve A.T. ile Bayram Ali Soyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla Soyer'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Soyer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ş. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

İstanbul Caddesi Isparta Güncel Haberler

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