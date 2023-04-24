Isparta'da kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İstanbul Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde B.Ş. (25) ve A.T. ile Bayram Ali Soyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla Soyer'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Soyer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.