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Isparta'da Karanfil Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor

Isparta'da Karanfil Üretimi Ekonomiyi Canlandırıyor
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Isparta'nın Deregümü köyü ve Çünür Mahallesi'nde karanfil üretimi hızla artıyor. Ziraat Odası Başkanı, bölgedeki karanfil üretiminin önemine dikkat çekerek, 250 milyon dal karanfilin seralarda yetiştirildiğini ve ihraç edildiğini belirtti.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyü ile Çünür Mahallesi'nde karanfil üretiliyor.

Türkiye'de gül, lavanta, kiraz ve domates gibi tarımsal ürünlerde önemli bir üretim merkezi olan Isparta, karanfil üretimiyle de dikkati çekiyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, karanfil üretiminin bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kentte seralarda 250 milyon dal karanfil yetiştirildiğini dile getiren Selçuk, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ettiklerini bildirdi.

Deregümü Köyü Muhtarı Gökhan Toprakçı da köylerinde gül, kiraz ve lavantaya kıyasla karanfil ve domates üretiminin daha yoğun yapıldığını söyledi.

Isparta'da karanfil dikim sezonunun kasımda başladığını belirten Toprakçı, "Toprağımıza ilk karanfillerimizi kasımda ekiyoruz, nisana kadar da devam ediyoruz. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda karanfil dikimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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