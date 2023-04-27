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Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Z.G'nin kullandığı 32 LN 475 plakalı otomobil, Isparta-Konya karayolu Mahmatlar köyü mevkisinde, O.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel

Eğirdir Isparta Güncel Haberler

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