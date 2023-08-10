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Isparta'da Kamyonetin Kasasından Yola Saçılan Şeftaliler Toplandı

Güncel Haberler

Isparta'da seyir halindeki kamyonetin kasasından yola saçılan şeftaliler, polis ve vatandaşların yardımıyla toplanarak araca yüklendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta'da seyir halindeki kamyonetin kasasından yola saçılan şeftaliler polis ve vatandaşların yardımıyla toplanarak, araca yüklendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Isparta- Eğirdir karayolu Miryakefalon kavşağında meydana geldi. Şeftali yüklü kamyonet, seyir halindeyken, kasasında bulunan şeftaliler yola saçıldı. Olayı görenler kamyonetin uyarısı üzerine sürücü kamyoneti durdurdu. Yola saçılan şeftalileri toplamaya başlayan sürücüye çevredekiler de yardıma geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de vatandaşlara yardım etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Isparta Güncel Haberler

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