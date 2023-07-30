Isparta'da kamyonetin kapısını açan çocuk hayatını kaybetti

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da seyir halindeki kamyonetin kapısını açarak aşağı düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç Köyü Kum ocağı mevkiinde meydana geldi. H.A.K. (19) hakimiyetindeki 15 DC 515 plakalı kamyonet seyir halindeyken yan koltuğunda yolcu olarak bulunan kardeşi Mehmet Haluk Korkmaz (3), kapıyı açarak aşağı düştü. Kamyonetin altında kalan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Korkmaz'ın hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA