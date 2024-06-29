Isparta'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
H.R.A. yönetimindeki kamyon, Eğirdir-Gelendost kara yolu Mahmatlar köyü yakınlarında M.B'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.