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Isparta'da Kafede Yangın Paniği

Güncel Haberler

Isparta merkezde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kafede yangın paniği

ISPARTA - Isparta merkezde kafede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kutlubey Mahallesi 1005 Sokak'ta bulunan kafede yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, kafenin mutfağında yemek yapıldığı esnada dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kafenin mutfak kısmına hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - Güncel

İtfaiye Isparta Güncel Haberler

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