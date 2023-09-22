Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Ürün Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirilerek, 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaçakçılığını engellemek, olası zehirlenmelerin önüne geçmek, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Bir araçta yapılan aramada; bin 908 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 336 paket (11 bin 088 adet) kaçak sigara sarma kağıdı ve 129 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünler ile birlikte 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA