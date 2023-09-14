Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Isparta'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. 13 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda bir adreste yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 457 adet tarihi eser niteliğinde sikke, yüzük ve objeler ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili "2863 sayılı Kanun'a muhalefet" suçu çerçevesinde 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA